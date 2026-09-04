Mejoras en Frontera: 14 millones para bacheo y proyectos de electrificación

El Ayuntamiento de Frontera destinará 14 millones de pesos al programa de bacheo durante este año y analiza ampliar la inversión con otros cinco millones, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil reconoció que existen numerosos baches en distintos sectores de la ciudad, situación que se ha agravado por las lluvias y las condiciones de antigüedad de algunos pavimentos. "Va a venir un gran programa de bacheo y vamos a iniciar," afirmó.

Pérez Cantú explicó que actualmente se revisa el presupuesto para establecer un plan integral que permita atender de manera gradual las vialidades que presentan mayores afectaciones.

La alcaldesa señaló que, de concretarse una ampliación de cinco millones de pesos, el resto de las necesidades de bacheo serían contempladas en el presupuesto del próximo año. Además del bacheo, el Municipio mantiene proyectos de alumbrado público, electrificación y recarpeteo en diferentes sectores.

En la colonia Diana Laura, informó, se ejecuta un programa de electrificación con una inversión aproximada de 2.5 millones de pesos, que contempla entre cuatro y cinco calles de dos cuadras. Destacó que estas obras buscan mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes del sector.

La alcaldesa agregó que existe otro sector contemplado para un programa similar de electrificación, aunque actualmente presenta un mayor retraso y se espera obtener avances hacia finales de año. También señaló que el Ayuntamiento mantiene acciones intensivas para conservar limpia la ciudad y mejorar la recolección de basura, además de continuar con obras de recarpeteo contempladas dentro del proyecto de 2026.