Castaños: Yesica Sifuentes inicia construcción de nueva escuela en Santa Cecilia

La construcción de una nueva escuela para atender a las familias de la colonia Santa Cecilia comenzó con la delimitación del terreno, informó Yesica Sifuentes, alcaldesa de Castaños.

La edil explicó que desde la semana pasada comenzaron los trabajos para colocar la cerca ciclónica que permitirá delimitar y resguardar el área donde se habilitará el nuevo plantel.

Durante el fin de semana, el Ayuntamiento apoyó con personal del departamento de Seguridad para mantener vigilancia en el lugar, mientras avanzaban los trabajos.

Sifuentes destacó que la nueva escuela representa un beneficio para las familias de Santa Cecilia, debido a que actualmente los estudiantes deben trasladarse hasta la primaria Eulalio Gutiérrez, ubicada a más de un kilómetro de distancia.

Explicó que, por tratarse de una escuela de nueva creación, inicialmente se trabajará con esa denominación y posteriormente se le asignará un nombre oficial.

La alcaldesa señaló que actualmente se realiza un diagnóstico para determinar con cuántos grados iniciará operaciones el plantel, de acuerdo con la cantidad de alumnos que se incorporen.

Precisó que la Secretaría de Educación Pública, a través del área de Planeación, es la encargada de realizar los trámites correspondientes y supervisar que los trabajos se desarrollen de manera adecuada para evitar riesgos.

El Ayuntamiento, agregó, continuará apoyando con limpieza del terreno, maquinaria y las acciones que estén a su alcance para agilizar el proyecto.

Sifuentes estimó que, de avanzar los trámites administrativos, la escuela podría comenzar a operar en aproximadamente tres meses, posiblemente para diciembre, aunque aclaró que la fecha dependerá de los procedimientos y documentación que aún están en curso.