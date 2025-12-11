Icatec entrega diplomas a más de cien mujeres en Frontera

FRONTERA, COAH.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila entregó diplomas a más de cien mujeres de la Región Centro que concluyeron diversos cursos orientados al autoempleo y el emprendimiento, siendo la mayoría originarias de Frontera. Las capacitaciones incluyeron inglés, computación, lenguaje de señas, masajes y otras habilidades que buscan fortalecer el desarrollo económico de las participantes.

En el evento estuvieron presentes el director estatal del Icatec, Marco Cantú; la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles; y la diputada local, Guadalupe Oyervides.

Durante su mensaje, Marco Cantú destacó que esta culminación es resultado del impulso del gobernador Manolo Jiménez, a quien reconoció como un aliado de las mujeres. Señaló que el trabajo y el autoempleo son fundamentales para el empoderamiento femenino. Afirmó que cuando una mujer se fortalece, también lo hace su familia.

El Icatec informó que durante 2025 se atendió a 23 mil 500 personas en sus distintos programas.

Por su parte, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció que en coordinación con el Gobierno del Estado continuarán respaldando a todas las mujeres que se inscriban en los cursos, con el fin de ampliar sus oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida.