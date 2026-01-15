Sara Irma Pérez Cantú atiende problemas de drenaje en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que ya se atiende de manera puntual la problemática de drenaje en la colonia Occidental, la cual ha afectado a alrededor de 20 familias, por lo que se trabaja de forma coordinada con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para encontrar una solución definitiva.

La edil señaló que sostendrá una reunión con las áreas de Ecología, Salud, SIMAS y Obras Públicas, a fin de analizar a fondo la situación y determinar el origen del problema.

"Voy a tener una reunión con Ecología, Salud, SIMAS y Obras Públicas para ver cuál es la problemática que ocurre en la colonia Occidental. Mandé al personal a que atendiera el fin de semana y veremos cuál es la mejor manera de solucionar esto, que ya nos apura", expresó.

Pérez Cantú mencionó que Ecología ya cuenta con un estudio que permitirá identificar la causa de esta situación, la cual no es la primera vez que se presenta, aunque reconoció que en esta ocasión la presencia de desechos en los domicilios ha sido mayor.

Indicó que confía en que, en coordinación con SIMAS, se llegará a un acuerdo que beneficie a los vecinos afectados, reiterando que los ciudadanos de Frontera son la prioridad para su administración.

Trascendió que fue el jueves 8 de enero cuando desechos industriales emergieron de los resumideros de varias viviendas, afectando diversas cuadras de la colonia, así como a una familia de manera directa.

En tanto, Salud Municipal ya acudió al sector en conjunto con personal del IMSS para la aplicación de vacunas contra el tétanos, además de que se mantiene un monitoreo constante de los síntomas que presentan las personas que estuvieron expuestas a los olores y vapores de los desechos, al tener que respirar los contaminantes.