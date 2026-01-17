Por primera vez, personas en prisión preventiva podrán votar en Monclova

En el marco del proceso electoral de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará por primera vez en Monclova un programa piloto que permitirá a personas en prisión preventiva ejercer su derecho al voto.

Así lo dio a conocer Erika Balderas, vocal ejecutiva del INE en Monclova, quien detalló que este ejercicio se realizará en los ocho distritos del estado de Coahuila, siendo Monclova uno de los municipios participantes.

"Aquí, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Monclova, hay un universo de alrededor de 300 personas en prisión preventiva que podrían votar. A partir de febrero comenzaremos con las visitas para verificar si desean participar en la elección", explicó.

Detalles confirmados

La funcionaria señaló que el procedimiento será similar al del voto anticipado que se aplica para personas con discapacidad o con impedimentos para acudir a las urnas. En este caso, se visitará a los internos, se les informará sobre su derecho a votar y, en caso de aceptar, llenarán una solicitud conforme a la normatividad vigente.

La jornada de votación se llevará a cabo durante el mes de mayo, y los sufragios serán resguardados en la bodega electoral del Comité Distrital correspondiente, tal como se realiza con otras modalidades de voto anticipado. Los votos se contabilizarán el día de la elección mediante una mesa especial de escrutinio y cómputo.

"Este proyecto ya se ha realizado anteriormente en Saltillo, pero es la primera vez que se implementará en Monclova, lo cual representa un avance importante en la inclusión de todos los sectores en la vida democrática", subrayó Balderas.

Acciones de la autoridad

La vocal ejecutiva reiteró que este programa aplica únicamente para personas en prisión preventiva, es decir, aquellas que aún no han sido sentenciadas y conservan sus derechos político-electorales.