Gran asistencia al Grito de Independencia en Frontera: 6 mil personas celebran

Una asistencia estimada de 6 mil personas registró el festejo del Grito de Independencia en Frontera, de acuerdo con el cálculo realizado mediante un dron, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La presidenta municipal destacó la participación de familias de Frontera y de otros municipios de la Región Centro, quienes acudieron a la celebración realizada en la plaza principal. "Nos fue muy bien, hubo mucha gente", señaló Pérez Cantú, quien agradeció a los fronterenses y visitantes que participaron en la celebración.

La Alcaldesa destacó que el festejo transcurrió en un ambiente familiar y sin incidencias, además de que tuvo la oportunidad de recorrer la plaza y convivir directamente con los asistentes. "Fue una noche muy bonita, muy familiar", expresó.

Respecto a algunos comentarios difundidos en redes sociales sobre la pirotecnia, Pérez Cantú señaló que durante el espectáculo pueden caer pequeñas partículas, pero afirmó que no se registraron incidentes durante la celebración. "Yo bajé justo, digo, a veces cae una basurita que sí hay de lo mismo que son los juegos pirotécnicos, pero yo ahí estuve con la gente y la verdad que toda la gente muy contenta", comentó.

La Alcaldesa reiteró su agradecimiento a quienes acudieron a los festejos patrios y resaltó la convivencia registrada durante la noche del 15 de septiembre.