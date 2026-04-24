Sara Irma Pérez Cantú destaca ambiente familiar en la Feria de la Primavera

El primer día de la Feria de la Primavera 2026 registró una gran respuesta por parte de la ciudadanía, informó la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó el ambiente familiar y la participación de los asistentes.

De acuerdo con la edil, alrededor de mil personas acudieron a la jornada inaugural, donde se instalaron más de 700 sillas, además de que numerosos visitantes permanecieron de pie para disfrutar de las actividades. "Fue un muy buen ambiente, muy familiar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron", expresó.

Pérez Cantú adelantó que se esperan noches con mayor afluencia, con la presentación de agrupaciones como Los Rieleros del Norte y Marcos Marroquín, artistas que tradicionalmente atraen a un gran número de asistentes.

Asimismo, aseguró que se mantiene un operativo de seguridad con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como Protección Civil y áreas de Transporte y Vialidad, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y lograr saldo blanco al concluir la feria el próximo 3 de mayo.

Además de los espectáculos en el Teatro del Pueblo, la feria ofrece una variedad de opciones como venta de alimentos, artesanías, artículos alusivos al rodeo, así como juegos mecánicos para todas las edades.

Finalmente, la alcaldesa reiteró la invitación a las familias para que asistan a los próximos días de actividades y disfruten de este evento tradicional del municipio.