Lluvias dejan viviendas inundadas en seis colonias de Frontera

Las intensas lluvias registradas la tarde-noche de este jueves, entre las 19:00 y 22:00 horas, provocaron inundaciones en diversas colonias del municipio de Frontera, afectando principalmente a sectores como Roma, Borja, Independencia, Praderas del Norte, Pemex y San Miguel, Coahuila.

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos cinco viviendas resultaron inundadas en la colonia Borja, así como otras cinco en el sector Ferrocarriles, además de alrededor de 15 casas afectadas en distintos puntos del municipio, lo que generó movilización inmediata de las autoridades.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por directores del Ayuntamiento, acudió a las zonas afectadas para brindar apoyo directo a las familias, quienes enfrentaron la entrada de agua en sus domicilios tras las precipitaciones.

Acciones de la autoridad

En las labores de auxilio participaron cuadrillas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas), quienes trabajaron en el desalojo del agua acumulada, así como personal del DIF Frontera que brindó asistencia a los damnificados con diversas necesidades.

Por su parte, el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que la mayor cantidad de lluvia se concentró en la parte sur del municipio, lo que provocó un incremento considerable en el nivel del arroyo Frontera.

Detalló que el cauce alcanzó hasta un 95 por ciento de su capacidad, rozando los puentes en sectores como la zona centro y a la altura de la carretera 30, aunque el desbordamiento fue mínimo.

Detalles confirmados

Sin embargo, en la calle Progreso se registró una inundación importante debido a que la compuerta del arroyo no pudo abrirse, ya que el nivel del agua superó su capacidad, lo que derivó en la acumulación del líquido en la zona habitacional.

Autoridades municipales mantienen vigilancia en los puntos de riesgo y exhortaron a la población a extremar precauciones ante posibles nuevas lluvias.