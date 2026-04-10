Coahuila

Resumen de atenciones por contingencia en Monclova

Derivado de las lluvias registradas el día de ayer, se brindaron las siguientes atenciones:

Por Carolina Salomón - 10 abril, 2026 - 10:28 a.m.
      40 vehículos varados atendidos

      5 auxilios viales (grúas y Protección Civil)

      14 domicilios apoyados por reporte de inundación

      5 traslados de personas a sus hogares

      1 apoyo por inundación en casa hogar

      1 incendio en casa habitación y vehículo

      2 fugas de gas atendidas

      2 árboles caídos

      2 reportes atendidos de SIMAS

      72 atenciones ciudadanas

      6 encharcamientos

      15 cierres de calles por corrientes fuertes

      20 colonias en monitoreo constante (alto riesgo)

      Saldo blanco en pérdidas humanas

      Se reportan únicamente daños materiales

      Seguimos trabajando de manera coordinada para salvaguardar a la ciudadanía y haciendo levantamientos de daños causados para lo cual les compartimos nuevamente los teléfonos para atención.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados