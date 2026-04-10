Resumen de atenciones por contingencia en Monclova

40 vehículos varados atendidos
5 auxilios viales (grúas y Protección Civil)
14 domicilios apoyados por reporte de inundación
5 traslados de personas a sus hogares
1 apoyo por inundación en casa hogar
1 incendio en casa habitación y vehículo
2 fugas de gas atendidas
2 árboles caídos
2 reportes atendidos de SIMAS
72 atenciones ciudadanas
6 encharcamientos
15 cierres de calles por corrientes fuertes
20 colonias en monitoreo constante (alto riesgo)
Saldo blanco en pérdidas humanas
Se reportan únicamente daños materiales
Seguimos trabajando de manera coordinada para salvaguardar a la ciudadanía y haciendo levantamientos de daños causados para lo cual les compartimos nuevamente los teléfonos para atención.