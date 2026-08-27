Sara Irma Pérez Cantú destaca programas para adultos mayores en Frontera

El Ayuntamiento de Frontera mantiene acciones de atención integral para adultos mayores, con programas de alimentación, consultas médicas, actividades culturales y acompañamiento, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La Edil explicó que el DIF Municipal cuenta con grupos establecidos de adultos mayores que reciben atención semanal en distintos centros comunitarios.

En el DIF de la colonia Borja se reúnen los martes, mientras que en el DIF de la Sierrita acuden tres veces por semana para recibir alimentos y participar en actividades de convivencia, manualidades y pláticas relacionadas con la salud mental.

Además, cada tercer día se entregan alimentos hasta los hogares de 60 adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Durante estas visitas también se detectan necesidades médicas, por lo que pueden recibir consultas y seguimiento por parte del personal médico del DIF.

Pérez Cantú señaló que el Municipio también brinda atención a personas en situación de calle, a quienes se les proporciona apoyo relacionado con higiene y salud mediante el área de Salud Pública Municipal.

"Están muy bien supervisados y seguimos trabajando con ellos", afirmó la Alcaldesa.

Como parte de las actividades para promover una vejez activa, el DIF mantiene grupos de coro, danza folclórica y otras actividades culturales. Los adultos mayores participan también en los domingos culturales y realizan ensayos durante la semana.

La Alcaldesa destacó que estas acciones buscan reconocer la aportación de los adultos mayores a la comunidad, al considerar que han contribuido a formar a las nuevas generaciones y al desarrollo de Frontera.

Durante sus recorridos por las colonias, Pérez Cantú señaló que también ha recibido peticiones directamente de adultos mayores, principalmente relacionadas con servicios públicos y atención médica.

Detalló que recientemente recibió solicitudes de personas que requerían consultas médicas, por lo que envió de inmediato personal médico para atenderlas. También se dio seguimiento a adultos mayores que se encuentran en recuperación después de una cirugía.

La Alcaldesa recordó que este viernes 28 de agosto se conmemora el Día del Adulto Mayor, por lo que reiteró su reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo de Frontera.