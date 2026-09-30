Frontera: Sara Irma Pérez Cantú inicia obras hidráulicas para mejorar agua

El Ayuntamiento de Frontera puso en marcha seis obras hidráulicas en distintos sectores del municipio, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro de agua en zonas con tuberías obsoletas.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que la semana pasada comenzaron los comités pro obra de agua, como parte de los trabajos que se desarrollarán en diferentes colonias.

Explicó que las obras contemplan el reemplazo de tuberías de 2.5 pulgadas por líneas de cuatro pulgadas, principalmente en sectores donde existen problemas relacionados con la calidad y el suministro del agua.

"Son obras que van enterradas, sí, pero son obras que marcan la diferencia también en la calidad de vida de los fronterenses", señaló.

Detalló que una de las primeras obras se encuentra en la colonia Borja, donde ya se realizó la integración del comité pro obra, mientras que posteriormente se contempla intervenir un sector de la colonia Occidental y otro en la colonia Aeropuerto.

La alcaldesa indicó que aún están por definirse las ubicaciones de las tres obras restantes, aunque adelantó que serán dirigidas a sectores que presentan problemáticas relacionadas con la infraestructura hidráulica.

Pérez Cantú destacó que los trabajos forman parte de las acciones que el municipio desarrolla para atender las necesidades de infraestructura en las colonias y mejorar los servicios básicos para las familias.