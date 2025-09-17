Sara Irma Pérez Cantú amplía vacunación VPH a alumnos varones en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció el arranque de la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a estudiantes de quinto grado de primaria, en coordinación con el Gobierno del Estado y el sector salud.

La edil destacó que, por primera vez, se estará aplicando esta vacuna también a los alumnos varones de quinto y sexto grado, como parte de un esfuerzo integral para garantizar la salud de la niñez fronterense.

"Vamos a empezar con los niños de quinto y sexto grado, es la primera vez que se pone a los varones. Los que son menores de ese grado se les estará revisando el esquema de vacunación. Este programa se realizará por una semana en Frontera", detalló Pérez Cantú.

La alcaldesa subrayó la importancia de esta campaña como una medida preventiva que busca proteger a las nuevas generaciones frente a enfermedades prevenibles. Asimismo, reiteró que los menores son una prioridad para su administración al ser "el futuro del municipio".

Pérez Cantú afirmó que el municipio se encuentra fortalecido en materia de salud, gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y al equipamiento de los centros médicos locales.

Además, informó que el Sistema DIF municipal cuenta con un médico de planta que brinda atención médica y entrega de medicamentos, con especial énfasis en el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad.

La jornada de vacunación se llevará a cabo durante una semana en distintos planteles educativos, como parte del calendario de salud estatal.