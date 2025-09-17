Acciones de limpieza urbana en Saltillo para combatir fauna nociva

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de disminuir riesgos por enfermedades transmitidas por fauna nociva, el gobierno a cargo de Javier Díaz González desplegó diferentes brigadas en espacios públicos y vialidades para realizar acciones de limpieza y deshierbe en los distintos sectores de Saltillo.

A través del programa "Aquí Andamos", implementado por el alcalde Javier Díaz, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal atendió el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad.

Este miércoles, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en el tramo que comprende del periférico Luis Echeverría Álvarez al bulevar Felipe J. Mery.

Estas acciones forman parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz, para ofrecer lugares públicos dignos, limpios, además de generar espacios de convivencia para la comunidad y evitar la proliferación de fauna nociva en la comunidad.

De manera paralela, brigadas de "Aquí Andamos" atendieron con acciones similares de retiro de basura acumulada y deshierbe en el camellón central y laterales de la Carretera Los Valdez, al norte de la ciudad.

En días recientes, el Gobierno de Saltillo atendió con trabajos de embellecimiento en bulevares como Jesús Valdés Sánchez, Isidro López Zertuche, Fundadores, Mirasierra, Sarmiento, Francisco Coss, Venustiano Carranza, Vito Alessio Robles, así como en avenida Las Teresitas, Universidad y las calzadas Antonio Narro y Francisco I. Madero.

Además, para dar respuesta a las peticiones de las y los habitantes del sector nororiente de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González instruyó a brigadas de "Aquí Andamos" a eliminar la maleza y basura acumulada del Parque Olmo, que se ubica entre las calles Bosque Nórdicos, Chapultepec y Bosque Echegaray.

El Gobierno Municipal tiene a disposición de la ciudadanía el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público en la localidad.