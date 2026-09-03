Frontera: Alcaldesa llama a ser vecinos vigilantes contra grafitis

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú pidió a los ciudadanos convertirse en "vecinos vigilantes" y denunciar actos de vandalismo en espacios públicos, luego de detectar grafitis en obras recientemente rehabilitadas.

La Presidenta Municipal de Frontera señaló que durante un recorrido por la ciudad observó grafitis en distintos puntos del par vial, así como en el paso a desnivel de la calle Victoriano Cepeda, obra que recientemente fue rehabilitada. "Es un recurso que es de todos los fronterenses, no es mío, es de todos", enfatizó.

Pérez Cantú consideró necesario que la ciudadanía contribuya a conservar en buenas condiciones las obras y espacios públicos, por lo que pidió reportar de manera anónima cualquier acto de vandalismo. Los reportes pueden realizarse mediante el WhatsApp de Atención Ciudadana, en el número 866-159-2907, donde, aseguró, se dará seguimiento a las denuncias.

La Alcaldesa indicó que, hasta el momento, los daños más importantes detectados corresponden a las rehabilitaciones del par vial y del paso a desnivel, aunque también se han registrado grafitis en contenedores nuevos. Añadió que el Ayuntamiento mantiene vigilancia sobre las áreas verdes y plazas que están siendo rehabilitadas, aunque reconoció que también se requiere la participación de los vecinos.

Como ejemplo, mencionó que en la colonia San Cristóbal fue detectado daño en un juego infantil, situación que, dijo, fue reportada por vecinos y será atendida para rescatar nuevamente el espacio.

Pérez Cantú también hizo un llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, particularmente en las vialidades que han sido rehabilitadas. Señaló que en calles como Victoriano Cepeda y en los pasos a desnivel algunos conductores circulan a velocidades elevadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes. "Las calles son de todos y hay que cuidarlas también", expresó, al insistir en la importancia de reforzar la educación vial para evitar accidentes de consecuencias fatales.

Finalmente, informó que el Ayuntamiento continuará con la rehabilitación de áreas verdes y espacios públicos, al tiempo que pidió a los ciudadanos ayudar a conservar las obras.