Conduit entrega árboles al Ayuntamiento de Frontera para mejorar el medio ambiente

FRONTERA, COAHUILA.- En un acto que refuerza su compromiso con el medio ambiente, la empresa Conduit realizó la entrega de árboles al Ayuntamiento de Frontera, sumándose a las acciones ecológicas que impulsa la administración municipal encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Durante el evento, efectuado en la explanada de la Presidencia Municipal, la alcaldesa destacó la importancia de fomentar la conciencia ambiental entre la ciudadanía y continuar con la siembra de árboles en todos los sectores del municipio. "Tengo toda una vida conociendo a Genaro y con esta donación de nueve árboles grandes, más rápido crecerán y darán sombra a la población. Sobre todo, buscamos cuidar la ecología de nuestro municipio y hemos estado trabajando mucho por tener un Frontera más verde", expresó Pérez Cantú.

En la entrega estuvieron presentes el apoderado legal de Conduit, Genaro Martínez Villarreal; el director de Ecología, además de personal del Ayuntamiento. La alcaldesa agradeció a la empresa por ser socialmente responsable y contribuir con acciones concretas para mejorar el entorno urbano.

Pérez Cantú señaló que este año se han sembrado una cantidad importante de árboles y se pretende duplicar la cifra en el próximo ciclo, además de continuar con las donaciones a escuelas, donde se busca inculcar en los estudiantes el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.

"Queremos que Frontera sea un municipio lleno de vida y con más sombra, porque eso también mejora la calidad de vida de las familias", concluyó la alcaldesa.