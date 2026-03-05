Frontera reconoce a mujeres inspiradoras: Evento Mujeres que Inspiran 2026

FRONTERA, COAHUILA.- Más de diez mujeres del municipio de Frontera fueron reconocidas durante el evento "Mujeres que Inspiran 2026", organizado por el gobierno municipal con el objetivo de destacar el esfuerzo, la dedicación y la aportación que realizan en distintos ámbitos de la sociedad.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, así como de la directora de la Instancia de la Mujer, Valeria González; la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés; la encargada del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, Claudia Marines, además de representantes de distintas áreas municipales.

Este reconocimiento se llevó a cabo por segunda ocasión en el municipio, con la finalidad de visibilizar historias de mujeres que han destacado en el ámbito social, laboral y familiar, convirtiéndose en ejemplo dentro de la comunidad.

Durante el evento se explicó que, a lo largo del mes de febrero, ciudadanos compartieron diversas historias de mujeres que han marcado una diferencia en su entorno, mismas que fueron evaluadas por las autoridades municipales para elegir a las galardonadas.

Las mujeres reconocidas en esta edición fueron: Antonia Rodríguez, Blanca Estela Alfaro, Tuilzie Ibarra Vázquez, Francisca "Kikis" Rodríguez, Zulema Silva Cabrera, Karla Sáenz Sandoval, Alondra Linares, Marcela Uresti, Andrea Escamilla, Eudelia Gómez, Lourdes Ramírez, Marisol Calera, Camila Ávalos y Yisha Camacho.

Durante su intervención, la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés, destacó la importancia de impulsar este tipo de espacios de reconocimiento y señaló que el gobernador del estado envió un mensaje de felicitación a las participantes.

"El gobernador Manolo Jiménez Salinas les manda saludos. Agradecemos el esfuerzo de la alcaldesa y de la administración por reconocer a las mujeres de este municipio. El que se hagan este tipo de eventos es importante, ya que las mujeres jugamos un gran papel y debemos apoyarnos entre nosotras mismas para salir adelante", expresó.

Impacto en la comunidad

Las autoridades municipales reiteraron que este tipo de actividades buscan fortalecer la participación y el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad, además de motivar a nuevas generaciones a seguir construyendo historias de esfuerzo y superación.