Volcadura de camioneta Chevrolet Tracker en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Dos jóvenes originarios del mineral de Palaú lograron salvar la vida tras sufrir una aparatosa volcadura registrada sobre el Libramiento Norte, a la altura de la Mina 7.

El accidente generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al lugar para brindar auxilio a los afectados.

Los lesionados fueron identificados como Víctor Alfonso N y Jesús N, quienes viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker al momento del percance.

Posterior al impacto, ambos jóvenes resultaron con golpes contusos, por lo que recibieron atención prehospitalaria en el sitio antes de ser trasladados a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con los primeros reportes, los afectados regresaban de la ciudad de Piedras Negras luego de cumplir con su jornada laboral donde laboran.

Fue durante el trayecto de retorno cuando ocurrió la volcadura, que dejó la camioneta con severos daños materiales y, a sus ocupantes con lesiones que, afortunadamente, no pusieron en riesgo su vida.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Asimismo, se implementaron medidas de seguridad en la zona para evitar otro incidente, dado que el Libramiento Norte es una vía de constante circulación vehicular.

Este percance dejó en claro la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente en carreteras y libramientos donde los riesgos aumentan por la velocidad y las condiciones del camino.

Por fortuna, en este caso no se registraron pérdidas humanas, lo que representó un alivio para las familias de los jóvenes involucrados.