Cuerpos de emergencia responden a volcadura en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Cuerpos de emergencia de esta localidad se movilizaron hasta el kilómetro 12+500 de la carretera Nueva Rosita-Allende, luego de recibir el reporte de una volcadura.

Automovilistas que transitaban por el tramo carretero alertaron a las autoridades sobre el accidente, lo que generó una rápida respuesta de los equipos de rescate.

Al arribar al sitio, los elementos de auxilio encontraron una camioneta volcada, pero no había personas en el interior. Se presume que él o los ocupantes fueron auxiliados por terceros y trasladados de inmediato a un nosocomio para recibir atención médica.

La unidad siniestrada corresponde a una camioneta Dodge Journey, color blanco, con placas de circulación FDL-29-D. El vehículo terminó completamente destrozado debido al impacto, quedando a varios metros de distancia de la cinta de rodamiento, lo que refleja la magnitud del percance.

Elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia realizaron las diligencias correspondientes en el perímetro, asegurando la zona para evitar otro incidente y proceder al retiro de la camioneta.

Este accidente pone de manifiesto la importancia de conducir con precaución en carreteras como la Nueva Rosita-Allende, donde la velocidad puede convertirse en amplio factor de riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar medidas de seguridad al volante para prevenir tragedias en la región.