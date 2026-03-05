IMSS realiza vacunación en CBTis No. 20: salud para estudiantes

SABINAS, COAH.- En las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 20 se llevó a cabo el Programa 'Servicio Nacional de Salud Pública', mediante una Brigada de atención organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Jurisdicción Sanitaria 03 de Sabinas.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar servicios médicos preventivos a la comunidad estudiantil, reforzando la cultura de la salud en el plantel establecido en esta ciudad.

El director de la institución, maestro Eduardo Robles Mesta, informó que el IMSS apoyó con una jornada de vacunación dirigida a los alumnos, quienes fueron inmunizados contra enfermedades como la influenza, Covid-19 y sarampión.

Señaló que estas acciones buscan proteger la salud de los jóvenes y garantizar un entorno escolar seguro frente a padecimientos que suelen afectar a la población en general.

Robles Mesta destacó que, afortunadamente, no se han registrado casos de sarampión entre los estudiantes, de acuerdo con los justificantes de inasistencia y el control que mantiene el área de enfermería del CBTis.

Este seguimiento constante ha permitido detectar oportunamente cualquier situación relacionada con la salud de los alumnos y brindar atención inmediata.

Actualmente, la matrícula escolar del CBTis No. 20 asciende a 2 mil 230 estudiantes, quienes se beneficiaron de los servicios ofrecidos durante la brigada.

La participación activa de los jóvenes reflejó el interés por cuidar su salud y aprovechar las oportunidades de prevención que se ponen a su alcance.

Además de la vacunación, se instalaron módulos de atención en salud mental, prevención de accidentes, salud dental y promoción de hábitos saludables.

Con ello, se busca atender de manera integral las necesidades de los estudiantes, fomentando la prevención y el autocuidado como pilares fundamentales para su bienestar físico y emocional.