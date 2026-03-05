Bomberos controlan incendio en vivienda de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un incendio registrado en una vivienda de la calle Nicolás Bravo, en la colonia Hidalgo de esta localidad, fue controlado oportunamente por elementos del cuerpo de bomberos, evitando que se produjeran víctimas o mayores daños materiales.

El siniestro generó alarma entre los vecinos, quienes rápidamente solicitaron la intervención de las autoridades competentes para que se hicieran cargo de la situación.

De acuerdo con los reportes, los habitantes del sector se percataron de las llamas y dieron aviso inmediato a los combatientes, quienes acudieron bajo el mando del director Roberto Ramos.

La rápida respuesta permitió contener el fuego antes de que se propagara a otras viviendas cercanas.

Al llegar al lugar, los elementos procedieron a retirar los cilindros de gas que se encontraban dentro del inmueble, con el objetivo de prevenir una explosión que pudiera agravar la situación.

Esta acción fue clave para reducir el riesgo y proteger tanto la estructura afectada como las casas colindantes.

Posteriormente, los combatientes realizaron labores de enfriamiento en la zona, asegurándose de que no quedaran focos de calor que pudieran reavivar las llamas.

Dichas maniobras garantizaron que el incidente quedara completamente bajo control y que no representara peligro para la comunidad que reside a la redonda.

Finalmente, las autoridades destacaron la importancia de la colaboración ciudadana, ya que la pronta alerta de los vecinos permitió que el incendio fuera atendido de manera eficaz. El cuerpo de bomberos reiteró su compromiso de salvaguardar la seguridad de la población y exhortó a mantener medidas preventivas en los hogares para evitar este tipo de emergencias.