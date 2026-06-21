Frontera refuerza limpieza y vigilancia en el corredor gastronómico 8 de Enero

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el Gobierno Municipal mantiene acciones de supervisión y limpieza en el corredor gastronómico del 8 de Enero, con el objetivo de ofrecer espacios seguros y en óptimas condiciones para los visitantes durante el periodo vacacional.

La edil señaló que el proyecto recibe seguimiento constante por parte de distintas dependencias municipales, entre ellas el área de Salud, encabezada por el doctor Miguel, debido a la importancia de mantener medidas preventivas que garanticen la seguridad sanitaria en la zona.

Asimismo, destacó que el Departamento de Ecología participa en las labores de vigilancia para asegurar la limpieza del sector y que los establecimientos cumplan con las condiciones adecuadas para recibir a los turistas.

Pérez Cantú agregó que el Municipio también realiza trabajos de limpieza en las áreas que le corresponden, con el propósito de mejorar la imagen urbana y brindar una experiencia agradable a quienes visiten el corredor gastronómico.

Indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística y comercial en Frontera, especialmente durante la temporada vacacional, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

Pies de foto

62A El Municipio de Frontera refuerza acciones de limpieza y vigilancia sanitaria en el corredor gastronómico del 8 de Enero.

62B "Personal de Salud y Ecología supervisa las condiciones del corredor para garantizar espacios seguros a los visitantes", dijo la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.