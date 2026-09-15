Riñas entre jóvenes en Frontera: Alcaldesa pide a padres estar atentos

Riñas entre jóvenes y menores de edad se han registrado en distintos sectores de Frontera, principalmente en las colonias Sierrita, Borja y Occidental, por lo que el Ayuntamiento reforzará el acercamiento con las familias.

La alcaldesa de Frontera Sara Irma Pérez Cantú informó que se han detectado casos en los que participan muchachos muy jóvenes e incluso niños, algunos de los cuales permanecen fuera de sus domicilios durante la madrugada.

Ante esta situación, hizo un llamado a padres de familia y abuelos a mantenerse atentos a las actividades de los menores y conocer dónde se encuentran, especialmente durante horarios como la una o dos de la mañana.

"Pedirles de favor a los papás, a los abuelitos, que vean dónde andan esos niños, dónde andan esos jovencitos a la una, dos, tres de la mañana", señaló.

La Alcaldesa explicó que además de las riñas entre los propios jóvenes, se han detectado situaciones relacionadas con robos a vecinos, por lo que consideró necesario que las familias conozcan que ser menor de edad no significa que determinadas conductas carezcan de consecuencias.

Pérez Cantú señaló que ya solicitó al director de Seguridad Pública trabajar de manera coordinada con el DIF Municipal y la Fiscalía para establecer acercamientos con los menores y sus familiares.

"Vamos a tener que empezar a tener ese acercamiento con ellos", indicó.

La intención, dijo, es dialogar tanto con los jóvenes como con sus padres o abuelos para explicarles las consecuencias que pueden derivarse de participar en riñas, robos u otras conductas ilícitas.

La Presidenta Municipal también pidió a los vecinos presentar denuncias, incluso cuando se trate de menores de edad, pues señaló que en algunos casos la falta de reportes formales dificulta que las autoridades puedan intervenir.

Reconoció que acudir al Ministerio Público puede representar un trámite tedioso para los ciudadanos, pero insistió en que es necesario formalizar las denuncias para que las autoridades puedan actuar.

Asimismo, destacó que algunas denuncias anónimas ya han permitido a las autoridades detectar situaciones relacionadas con estos grupos de jóvenes, aunque subrayó que, al tratarse de menores, los procedimientos deben realizarse con especial cuidado.

El Ayuntamiento buscará reforzar la coordinación entre Seguridad Pública, el DIF Municipal y la Fiscalía para atender esta problemática desde el ámbito preventivo y familiar.