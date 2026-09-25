Sara Pérez Cantú coordina nuevos proyectos de infraestructura en Frontera

Frontera alista un nuevo paquete de obras de infraestructura que comenzaría la próxima semana con participación del Gobierno del Estado y el Municipio, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Tras acudir el jueves a un evento encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la edil señaló que ya se afinan los detalles de los proyectos que se ejecutarán en distintos sectores del municipio.

Explicó que entre las acciones contempladas se encuentran trabajos de recarpeteo, bacheo y alumbrado público, además de la compactación de caminos ejidales y vialidades de colonias que todavía no cuentan con pavimento.

"Sí vienen grandes proyectos para aquí para Frontera", afirmó Pérez Cantú, al destacar que las obras buscan mejorar la infraestructura y contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes.

La alcaldesa indicó que todavía no se ha definido el monto total de inversión, debido a que continúan revisándose los detalles con el Gobierno del Estado.

Precisó que el esquema contempla una suma de esfuerzos entre ambas administraciones, por lo que el Municipio también realizará una aportación para concretar el programa de obras.

"Todavía no nos dan" el monto, explicó, al señalar que se encuentran a la espera de que el Estado informe la inversión que realizará para posteriormente establecer la participación municipal.

Pérez Cantú agradeció al gobernador Manolo Jiménez por la coordinación con el Municipio y destacó que el trabajo conjunto permitirá impulsar obras de infraestructura en distintos puntos de Frontera.