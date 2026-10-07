Pliego petitorio de ejidatarios es inalcanzable para Panteón Municipal de Frontera

El convenio firmado por la administración municipal anterior con ejidatarios para la habilitación del Panteón Municipal de Frontera que era predio de los ejidatarios de Villa Frontera representa un gasto aproximado de 40 millones de pesos, una cifra que rebasa la capacidad presupuestal del Ayuntamiento, reveló la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edila explicó que la exigencia de los ejidatarios deriva de un pliego petitorio pactado durante la gestión pasada, el cual calificó de inalcanzable para las finanzas municipales actuales.

"Se firmó un pliego petitorio exageradamente grande que la verdad sale de mi presupuesto. Son alrededor de 40 millones de pesos que no podemos apoyar", precisó la munícipe, quien añadió que se mantiene el diálogo para renegociar las cláusulas y alcanzar un acuerdo favorable para ambas partes.

Pérez Cantú indicó que, mientras se resuelve la situación legal y presupuestal del nuevo camposanto, el Municipio evalúa opciones para la compra de un terreno alternativo y habilitar otro panteón municipal.

Respecto al panteón actual, la alcaldesa reconoció que los espacios son escasos y que los ciudadanos han recurrido a la exhumación e inhumación en fosas familiares para aprovechar los lugares disponibles. Asimismo, aseguró que se brindará mantenimiento al recinto pese a las condiciones del terreno.