Mantienen expectativa positiva por venta de AHMSA

MONCLOVA, COAH. - El Gobierno de Coahuila mantiene una expectativa positiva sobre el proceso de venta de AHMSA y espera que el 13 de octubre se concrete el pago del fondo de garantía por parte de los postores, para continuar con el procedimiento.

Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, señaló que el proceso se encuentra en su etapa final y que se debe esperar el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley para conocer el desenlace.

"Estamos todos con una expectativa positiva. La verdad es que esperemos que ahora sí ya terminen estos plazos que establece la ley para que puedan presentar ya estas garantías de la oferta y la propuesta que se hizo por parte de esta empresa interesada", expresó. El funcionario manifestó su esperanza de que el proceso pueda concretarse, aunque reconoció que cualquier desenlace será un tema doloroso para los extrabajadores de la empresa y sus familias.

Apoyo a los extrabajadores de AHMSA

Sisbeles recordó que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez, el Gobierno estatal mantiene un acompañamiento cercano a los trabajadores de AHMSA, principalmente mediante apoyos sociales, como el programa alimentario, además de otras gestiones realizadas por los propios trabajadores y sus familias.

Indicó que también existen otros escenarios jurídicos que podrían abrirse ante la situación de la empresa, por lo que consideró necesario esperar el desarrollo de cada una de las etapas para conocer finalmente el desenlace del juicio. "Está en su etapa final", afirmó.

Impacto en la comunidad de la Región Centro

El subsecretario destacó que, pese a la crisis de AHMSA, la diversificación económica y la capacidad de recuperación de los habitantes de la Región Centro y Carbonífera han permitido mantener en marcha a la comunidad. Sin embargo, reconoció el impacto que la situación ha generado en las familias de quienes laboraron en la empresa.

Ante la posibilidad de nuevas manifestaciones por parte de los extrabajadores, Sisbeles aseguró que el Gobierno estatal y los municipios de Monclova, encabezados por Carlos Villarreal, Frontera y Castaños estarán atentos para brindar acompañamiento durante las movilizaciones pacíficas.