AHMSA: Paso decisivo en la Región Centro con depósito millonario

La región Centro espera que se concrete el depósito de garantía de 56.3 millones de pesos por parte del posible interesado en AHMSA, al considerar que este paso dará mayor certeza al proceso de reactivación de la empresa.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, señaló que actualmente se encuentran en un periodo de espera, luego de que la semana pasada se diera a conocer la existencia de un posible postor por los activos de Altos Hornos de México (AHMSA).

Explicó que el juzgado otorgó un plazo de 10 días hábiles para que se realice el depósito de garantía, por lo que consideró que será hasta entonces cuando exista mayor claridad sobre el avance del procedimiento. "Yo creo que depositando esos 56.3 millones de pesos es donde vamos a tener más certeza de que esto vaya ya en inicio", señaló.

Pérez Cantú destacó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha respaldado las gestiones de la Región Centro-Desierto y la Región Carbonífera, zonas que, dijo, han resultado particularmente afectadas por la situación de AHMSA. "Somos los que nos vemos más afectados en estar pidiendo, solicitando, acercándose a la Presidenta para que pronto podamos tener esto que estamos esperando todos: la reactivación de AHMSA", expresó.

La alcaldesa indicó que, aunque el proceso se ha prolongado, ahora corresponde esperar el cumplimiento del plazo establecido y una respuesta favorable por parte del interesado. Señaló que uno de los principales pendientes es brindar certeza a los trabajadores de AHMSA y sus familias, además de avanzar hacia la recuperación económica de la Región Centro-Desierto. "Lo que más nos preocupa son nuestros trabajadores y sus familias, definitivamente", afirmó.

Pérez Cantú agregó que trabajadores y ex trabajadores de AHMSA se han acercado al Ayuntamiento en busca de apoyo ante las dificultades económicas que enfrentan. Detalló que algunos trabajadores de la empresa actualmente laboran dentro de la administración municipal, mientras que algunos proveedores también tienen antecedentes laborales en AHMSA. Aseguró que el Ayuntamiento ha brindado apoyo dentro de sus posibilidades tanto a trabajadores como a familias afectadas por la situación de la empresa.