Claudia Garza se separa de su cargo en Sabinas

SABINAS, COAH.- "Me separo de este cargo con la firme intención de seguir sirviendo a esta tierra que tanto quiero", comunicó Claudia Garza Iribarren al renunciar a la coordinación de Mejora Coahuila en Sabinas. En su mensaje agradeció al gobernador Manolo Jiménez y al coordinador estatal Gabriel Elizondo por la confianza, y aseguró que recorrer colonias y escuchar a la gente colmaron su labor de satisfacciones.

Recordó que estar al frente del programa le permitió conocer necesidades de cada rincón de Sabinas, su lugar de origen, y reafirmar la vocación de servir. Señaló que la decisión la tomó el día anterior y que partía con gratitud hacia Dios, su familia y la comunidad.

Claudia Garza Iribarren comentó que buscaría hacer lo que más le gusta —servir a la gente— y que seguiremos caminando juntos con nuevos retos y con mucho corazón. No detalló si se sumaría a otro encargo público, candidatura o proyecto social: solo enfatizó el compromiso personal con Sabinas.

Hasta ayer, la coordinadora operaba la agenda local de Mejora Coahuila, que articula brigadas y gestiones en barrios. Su salida abre paso al nombramiento de un relevo estatal en la sede Sabinas; el comité no precisó fecha para el cambio formal.

Vecinos que trataron con ella destacaron recorridos de calle y atención a peticiones. Por lo pronto, Claudia Garza Iribarren cerró el ciclo en Mejora agradeciendo y anticipando que continuará cercana a la gente, ahora fuera del cargo.