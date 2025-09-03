Frontera invertirá 16 millones de pesos en seguridad para Coahuila

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que los elementos de Seguridad Pública que fueron dados de baja recientemente tras ser señalados por extorsionar a un ciudadano ya enfrentan un proceso legal, y serán reemplazados una vez concluido el mismo.

Pérez Cantú aseguró que su administración cubrirá las vacantes generadas por estas bajas y que actualmente se trabaja para fortalecer la corporación, la cual cuenta con 122 elementos activos, aunque la meta establecida para el municipio es de 140 efectivos.

"Tenemos que trabajar por la seguridad de todos los fronterenses. El ejemplo nos lo da nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha demostrado que sí se puede avanzar con firmeza y compromiso", expresó.

La alcaldesa adelantó que para 2025 se prevé la contratación de 9 nuevos elementos, y que en su tercer año de gobierno se completará la plantilla necesaria para alcanzar la meta establecida por las autoridades estatales.

En este mismo tenor, detalló que ya se encuentra en proceso la adquisición de más cámaras de videovigilancia, así como torres de pánico y otros dispositivos de seguridad, con el objetivo de brindar mayor protección a los ciudadanos.

"El año que entra serán 16 millones de pesos los que se van a invertir en seguridad. Tenemos que ayudar a nuestro gobernador para que Coahuila siga siendo el gran ejemplo a nivel nacional", afirmó la edil.

Pérez Cantú hizo un llamado a erradicar prácticas indebidas como el cobro de "moches" dentro de las corporaciones, y reiteró su compromiso de trabajar a la par del Gobierno del Estado para consolidar un modelo de seguridad eficiente y cercano a la ciudadanía.