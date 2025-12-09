Incendio consume vivienda de lámina y madera en Allende

ALLENDE, COAH.– Un incendio registrado la tarde de este martes alrededor de las 13:20 horas consumió por completo una vivienda construida de lámina y madera en Allende. La emergencia fue atendida por personal de Bomberos, quienes encontraron el fuego avanzado debido a los materiales de la construcción y a un posible cortocircuito.

Acciones de la autoridad

El director de Bomberos, José Raúl Garza, informó que la vivienda y sus muebles quedaron reducidos a cenizas, pero los habitantes lograron salir a tiempo sin que se reportaran lesionados. Explicó que la intensidad del siniestro dificultó las maniobras iniciales para controlar las llamas.

Detalles confirmados

A un costado del domicilio se localiza un taller de enderezado y pintura con varios vehículos, los cuales no resultaron afectados gracias a la rápida intervención de los elementos. Garza añadió que el cortocircuito podría estar relacionado con un daño previo en la mufa tras un accidente automovilístico ocurrido días atrás.