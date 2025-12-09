Alcaldesa Laura Jiménez impulsa obras de pavimentación en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.— Cumpliendo con el compromiso de seguir impulsando obras que mejoren la calidad de vida de las familias muzquenses, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez realizó la supervisión de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en el crucero de las calles Guerrero y Justo Sierra.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que esta intervención representa un avance significativo en materia de seguridad vial y movilidad, además de brindar una mayor durabilidad a esta importante intersección.

"Seguimos cumpliendo con hechos a nuestra gente. Esta obra traerá mayor seguridad, funcionalidad y bienestar para las familias de Múzquiz", afirmó Laura Jiménez.

El Gobierno Municipal continúa trabajando de manera permanente en la transformación de calles y vialidades, consolidando acciones que fortalecen el desarrollo urbano de nuestro querido municipio.