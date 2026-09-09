Sari Pérez aprueba obra de electrificación en Frontera

Frontera, Coah.- Con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades más sentidas de las familias de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú anunció a vecinos de la colonia Diana Laura la aprobación de la obra de electrificación en la calle Juan Escutia, que beneficiará a las familias del sector y comenzará a realizarse en los próximos días.

Durante la integración del Comité Pro-Obra Vecinal, la alcaldesa estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson; integrantes de Mejora y vecinos de la colonia.

Sari Pérez informó que la obra fue aprobada con recurso totalmente municipal, en respuesta a la petición realizada por los propios habitantes. El proyecto contempla la instalación de infraestructura eléctrica de media y alta tensión, con la colocación de muretes, postes y las líneas necesarias para llevar el servicio a este sector de la colonia Diana Laura.

Los vecinos agradecieron a la alcaldesa por atender su petición y reconocieron la rapidez con la que se dio seguimiento a esta importante necesidad.

La integración del Comité Pro-Obra Vecinal permitirá mantener una coordinación directa con los habitantes durante el desarrollo de los trabajos y dar seguimiento a cada etapa del proyecto.

Con esta obra, el Gobierno Municipal refrenda una forma de gobernar de manera cercana a la gente, escuchando las necesidades de las colonias, dando seguimiento a las peticiones y regresando con respuestas concretas que mejoran la calidad de vida de las familias de Frontera.