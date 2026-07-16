Sari Pérez Cantú inicia rehabilitación del paso a desnivel en Frontera

Frontera, Coah.- El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Sari Pérez Cantú informa que, a través del Departamento de Obras Públicas, se implementarán cierres parciales e intermitentes en el paso a desnivel con motivo del inicio de los trabajos de rehabilitación integral de este importante acceso vial, el primero en más de tres décadas.

Se solicita a automovilistas y transportistas atender la señalización preventiva, respetar las indicaciones del personal y considerar tiempos adicionales en sus traslados durante el desarrollo de la obra.

La Administración Municipal reconoce que estos trabajos ocasionarán molestias temporales; sin embargo, se trata de acciones indispensables para una intervención segura y eficiente en una vialidad que durante más de 30 años no había recibido una rehabilitación integral.

La prioridad es ejecutar los trabajos con la mayor rapidez posible, reduciendo al mínimo las afectaciones a la movilidad mediante cierres parciales e intermitentes que permitan el flujo vehicular siempre que las condiciones de la obra lo hagan posible.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú agradece la comprensión, paciencia y colaboración de la ciudadanía, reiterando que estas acciones buscan ofrecer una vialidad más segura y en mejores condiciones para todas y todos los fronterenses. El Gobierno Municipal continuará informando oportunamente sobre el avance de los trabajos y cualquier ajuste en la circulación.