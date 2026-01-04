Contactanos
Sari Pérez Cantú organiza evento familiar por el Día de Reyes en Frontera

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destaca la importancia de cuidar la sonrisa de los niños en Frontera.

Por Staff / La Voz - 04 enero, 2026 - 08:24 a.m.
      FRONTERA, COAHUILA.- En Frontera, las niñas y los niños son una prioridad, y brindarles espacios seguros para su esparcimiento y recreación forma parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal. Por ello, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el DIF Municipal, presidido por la presidenta honoraria Marifer Martínez Pérez, y con el respaldo de la directora Karen Cadena, invita a las familias fronterenses a celebrar juntas el tradicional Día de los Reyes Magos, en un festejo especialmente diseñado para la niñez del municipio.

      La celebración se llevará a cabo este martes a partir de las 3:00 de la tarde en la Plaza de La Lagunita, donde se ha preparado un evento totalmente familiar, con actividades recreativas y espacios de convivencia. De las 3:00 a las 7:00 de la noche, las niñas y los niños podrán disfrutar de juegos mecánicos e inflables gratuitos, en un ambiente seguro y lleno de color.

       

      El programa incluye además un show de botargas, la visita especial de los Reyes Magos y una rifa exclusiva para niñas y niños, con diversos premios que harán aún más especial esta fecha tan esperada.

      Como parte de la convivencia, se compartirá rosca de Reyes y chocolate para personas adultas, niñas y niños, fortaleciendo las tradiciones y promoviendo la unión familiar y comunitaria.

       

      La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que este festejo es resultado del trabajo coordinado entre la Presidencia Municipal y el DIF Frontera, reafirmando su compromiso de seguir impulsando acciones que pongan en el centro a la niñez. "En Frontera creemos que cuidar la sonrisa de nuestras niñas y niños es sembrar esperanza y fortalecer el presente de nuestro municipio", expresó.

