Sari Pérez Cantú organiza evento familiar por el Día de Reyes en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En Frontera, las niñas y los niños son una prioridad, y brindarles espacios seguros para su esparcimiento y recreación forma parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal. Por ello, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el DIF Municipal, presidido por la presidenta honoraria Marifer Martínez Pérez, y con el respaldo de la directora Karen Cadena, invita a las familias fronterenses a celebrar juntas el tradicional Día de los Reyes Magos, en un festejo especialmente diseñado para la niñez del municipio.

La celebración se llevará a cabo este martes a partir de las 3:00 de la tarde en la Plaza de La Lagunita, donde se ha preparado un evento totalmente familiar, con actividades recreativas y espacios de convivencia. De las 3:00 a las 7:00 de la noche, las niñas y los niños podrán disfrutar de juegos mecánicos e inflables gratuitos, en un ambiente seguro y lleno de color.

El programa incluye además un show de botargas, la visita especial de los Reyes Magos y una rifa exclusiva para niñas y niños, con diversos premios que harán aún más especial esta fecha tan esperada.

Como parte de la convivencia, se compartirá rosca de Reyes y chocolate para personas adultas, niñas y niños, fortaleciendo las tradiciones y promoviendo la unión familiar y comunitaria.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que este festejo es resultado del trabajo coordinado entre la Presidencia Municipal y el DIF Frontera, reafirmando su compromiso de seguir impulsando acciones que pongan en el centro a la niñez. "En Frontera creemos que cuidar la sonrisa de nuestras niñas y niños es sembrar esperanza y fortalecer el presente de nuestro municipio", expresó.