Sari Pérez Cantú y el Gran Desfile Navideño 2025 llenan de alegría Frontera

Frontera, Coah.- La magia, la diversión y el espíritu navideño se hicieron presentes durante el Gran Desfile Navideño 2025, donde sonrisas, aplausos y emoción acompañaron cada paso de niñas y niños que llenaron las calles de Frontera con esperanza, ilusión y felicidad en una verdadera fiesta para las familias fronterenses.

Desde temprana hora, estudiantes de los diferentes planteles educativos se unieron al recorrido por la calle Progreso, luciendo coloridos atuendos, carros alegóricos y personajes tradicionales de la Navidad, para contagiar al público con su alegría. Duendes, renos, pastores, muñecos de nieve y regalos dieron vida a un desfile que despertó aplausos y momentos inolvidables.

El recorrido que inició en la plaza Principal culminó en la Plaza La Lagunita, donde los pequeños ofrecieron cuadros musicales llenos de talento, ritmo y emoción, convirtiendo el lugar en un escenario de celebración, convivencia y unidad familiar.

En representación de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, estuvo presente la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marifer Martínez Pérez, quien reconoció el esfuerzo de docentes, estudiantes y familias por hacer de este desfile una celebración que fortalece valores como la unión, la solidaridad y el amor comunitario.

Esta iniciativa del Gobierno Municipal, que encabeza la alcaldesa Sari Pérez Cantú, fue posible gracias al trabajo en equipo entre el Departamento de Educación, dirigido por el profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, y el Departamento de Arte y Cultura, encabezado por Jaime Salvador Delgado Quirino, quienes impulsaron una organización que permitió que las familias de Frontera fortalecieran lazos comunitarios en un ambiente seguro y lleno de alegría.