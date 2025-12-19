Sari Pérez Cantú clausura cursos de capacitación en Frontera: 15 mujeres se benefician

Frontera, Coahuila; a 19 de diciembre de 2025.- El Gobierno Municipal de Frontera llevó a cabo la clausura de dos importantes cursos de capacitación orientados al fortalecimiento de habilidades productivas, reafirmando su compromiso con el desarrollo social y la inclusión. Ambos cursos fueron impulsados por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el ICATEC y otras instituciones educativas del municipio.

Uno de los cursos clausurados fue el de Dulces y Postres, impartido en las instalaciones del ICATEC, el cual contó con una duración de 40 horas distribuidas en 10 clases. Durante este taller, las participantes aprendieron la elaboración de diversos productos propios de la temporada navideña, adquiriendo conocimientos que les permitirán emprender o fortalecer su economía familiar. En total, 15 mujeres concluyeron satisfactoriamente esta capacitación.

Asimismo, se realizó la clausura del curso de Reflexología Podal, desarrollado en las instalaciones del CONALEP Frontera, gracias a las facilidades otorgadas por su director, Mario Martínez. Este curso también tuvo una duración de 40 horas y estuvo enfocado en técnicas de masaje en pies y manos, así como en la localización de puntos que contribuyen al alivio de diversos padecimientos físicos.

En ambos eventos se contó con la presencia de autoridades municipales y educativas, entre ellas la regidora de Desarrollo Social e Inclusión, Josefina Ramírez Castillo, quien destacó la importancia de brindar herramientas que promuevan el autoempleo y visión integral de la ciudadanía, especialmente de las mujeres fronterenses.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal de Frontera refrenda su compromiso de seguir impulsando programas de capacitación accesibles y de calidad, que generen oportunidades reales de crecimiento personal y profesional, fortaleciendo así el tejido social y el desarrollo integral de la comunidad.