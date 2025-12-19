Castaños habilita albergues para proteger a la población del frío

Castaños, Coah.- Ante las bajas temperaturas que se registran en el municipio, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora realizó un recorrido de supervisión por los albergues temporales que estarán habilitados durante la temporada invernal, como parte de las acciones preventivas para proteger la integridad y la salud de la población vulnerable.

Durante la visita, la Presidenta Municipal destacó la importancia de mantenerse alerta ante las condiciones climáticas extremas y mantener espacios dignos, seguros y funcionales para quienes puedan verse afectados por el frío.

"Nuestra prioridad es cuidar a las personas más vulnerables; por ello, estamos listos para brindar resguardo, atención y protección a quien lo necesite durante esta temporada", expresó la edil.

Uno de los albergues se encuentra ubicado en el Centro Cívico, sobre la calle Emiliano Carranza s/n, en la colonia Independencia Sur, el cual estará destinado exclusivamente para hombres. El segundo albergue se localiza en las instalaciones del DIF Municipal, en la calle Zuazua, en la colonia Independencia Norte, y estará habilitado para niños y mujeres, garantizando espacios adecuados y seguros para cada sector de la población.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que personal de Protección Civil mantiene recorridos constantes por zonas de riesgo, invitando a personas y familias en situación vulnerable a resguardarse en los albergues, los cuales permanecerán abiertos al público durante toda la temporada invernal.

Aunque hasta el momento no se ha requerido el uso de estas instalaciones, por lo que continuarán con las acciones preventivas, con el firme compromiso de brindar atención oportuna y salvaguardar la integridad de la población ante las bajas temperaturas.

Para finalizar, la Presidenta Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo y a no dudar en acudir a los albergues en caso de necesitarlo, reafirmando que la protección de la población vulnerable es una responsabilidad prioritaria de su administración.