Sari comparte su experiencia para impulsar la participación de más mujeres

La alcaldesa Sari Pérez Cantú participó en la presentación del libro ´Participación Política de las Mujeres: Avances y Obstáculos´, coordinado por Georgina Cárdenas Acosta, donde compartió su experiencia en el servicio público y destacó la importancia de que más mujeres se involucren en los espacios donde se toman decisiones.

La presentación se realizó en la Biblioteca de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera y contó con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina, Mtra. Dulce María Fuentes Mancillas; la consejera electoral del IEC y presidenta de la Comisión de Paridad de Género e Inclusión, Mtra. Leticia Bravo Ostos; la vocal ejecutiva del INE en Coahuila, Lic. Christian Viviana Escobedo Loya; la consejera electoral Mtra. Patricia González Mijares, así como autoridades municipales, académicas y representantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila.

Durante su participación, la alcaldesa recordó que su camino en el servicio público comenzó en el año 2000, como presidenta del DIF Municipal, y que desde entonces fue avanzando paso a paso hasta llegar a la Presidencia Municipal de Frontera. "Ha sido de las mejores experiencias de mi vida", expresó, al señalar que cada responsabilidad ha representado nuevos retos, pero también la oportunidad de trabajar con sensibilidad, cercanía y compromiso por las familias.

Sari destacó que para las mujeres es importante poner el corazón en cada proyecto. También compartió que uno de sus mayores retos ha sido encontrar un equilibrio entre la vida familiar y el servicio público. La alcaldesa señaló que en Coahuila las mujeres han ganado espacios importantes y llamó a seguir fortaleciendo la unidad y el apoyo entre ellas: "Tenemos que apoyarnos y ayudar a que nuestras compañeras sigan creciendo", señaló.

Finalmente, destacó que actualmente ocho de los 13 municipios de la región son encabezados por mujeres y consideró que esta presencia representa también una oportunidad para que las nuevas generaciones vean cada vez más natural que una mujer pueda ocupar espacios de decisión.