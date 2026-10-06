Más de 400 viviendas afectadas por tren de pasajeros en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Más de 400 viviendas ubicadas en el poniente de Saltillo han sido identificadas como posibles afectadas por el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, cuyo trazo definitivo aún no ha sido informado a las autoridades estatales.

María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana y Proyectos de Innovación Social del estado, informó que la semana pasada se realizó un recorrido en el poniente de Saltillo, alrededor del kilómetro 17, para revisar en campo las posibles afectaciones que generaría el proyecto al ingresar a la zona urbana.

Explicó que durante el recorrido se identificaron más de 400 viviendas que podrían resultar afectadas. Sin embargo, aún no existe certeza sobre cuáles serán finalmente incluidas, debido a que el trazo continúa en proceso de definición.

"No nos han pasado el trazo definitivo, pero bueno, sí sabemos que habrá algunos predios afectados", señaló.

Cepeda indicó que las autoridades estatales han solicitado a las instancias federales responsables definir el trazo para determinar con precisión qué colonias y predios resultarían afectados.

"Sí les pedimos que ya se definiera el trazo, porque estaban que si un poquito más para la izquierda, para la derecha, por dónde", comentó.

La funcionaria señaló que el gobierno estatal trabaja en coordinación con los municipios para brindar acompañamiento a las familias y mantenerlas informadas sobre el proyecto.

Precisó que el tren de pasajeros es un proyecto del gobierno federal y que corresponde a las instancias federales responsables del sector ferroviario proporcionar la información sobre el proyecto, identificar a los propietarios de los predios y conducir el proceso de negociación e indemnización.

De acuerdo con Cepeda, el procedimiento contempla primero identificar a los propietarios, determinar el nivel de afectación y posteriormente iniciar las negociaciones correspondientes.

La secretaria reconoció que existen predios que pudieran encontrarse en situación irregular, cuyos habitantes también podrían verse afectados. No obstante, dijo que aún no cuentan con información precisa para explicar a esas familias cómo se desarrollaría el proceso.

"Sí sabemos que hay predios que pudieran ser irregulares, pero la verdad es que no quisiera dar información de más hasta en el momento poder estar con las familias y de primera mano poderles explicar a ellos cómo se va a llevar a cabo todo este proceso", afirmó.

Sobre las dudas relacionadas con el monto de las indemnizaciones, Cepeda señaló que todavía no cuentan con información puntual y evitó establecer si los pagos corresponderán al valor catastral o a algún otro criterio.

En el caso de los ejidos de Saltillo, informó que el proceso registra mayor avance, debido a que ya fueron identificados los propietarios de los predios y algunos se encuentran en negociaciones para determinar las indemnizaciones.

Precisó que las negociaciones se realizan de manera individual con los propietarios, aunque las autoridades también han recibido a grupos de familias para atender sus inquietudes.

Hasta ahora, agregó, no existe una fecha definida para el inicio del proceso de indemnización en la zona urbana de Saltillo.