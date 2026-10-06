Cortes de electricidad en Ramos Arizpe afectan a vecinos y comerciantes

RAMOS ARIZPE, Coah.- La interrupción recurrente del suministro eléctrico se ha convertido en un problema para habitantes y comerciantes de Ramos Arizpe, quienes durante las últimas semanas han enfrentado cortes de varias horas.

De acuerdo con vecinos de diferentes sectores, los apagones se han presentado una o dos veces por semana y, en algunos casos, la suspensión del servicio ha superado las 12 horas.

El episodio más reciente ocurrió la noche del lunes, cuando nuevamente varias zonas del municipio quedaron sin electricidad. El suministro comenzó a restablecerse hasta la tarde del martes, lo que generó complicaciones para las familias y establecimientos afectados.

Los habitantes señalaron que el problema trasciende la falta de energía, debido a que las interrupciones también repercuten en el abasto de agua potable.

Explicaron que las bombas utilizadas para suministrar agua al municipio necesitan electricidad para funcionar, por lo que los cortes terminan afectando también este servicio básico.

La situación ha obligado a las familias a alterar sus actividades habituales, mientras que los negocios han tenido dificultades para continuar con sus operaciones durante los periodos en que permanece suspendida la energía eléctrica.

Los vecinos señalaron que no se trata de un hecho aislado y recordaron que el domingo pasado también enfrentaron un corte prolongado. En esa ocasión, indicaron, la electricidad se interrumpió alrededor de las 21:00 horas y fue restablecida hasta la mañana del lunes.

Ante la frecuencia con la que se han registrado las fallas y la duración de algunos cortes, habitantes de distintos puntos de Ramos Arizpe expresaron su preocupación por las consecuencias que generan, particularmente cuando la suspensión de electricidad termina afectando también el suministro de agua.