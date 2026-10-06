Pone "Arreada" en alto al Municipio de Múzquiz

SABINAS, COAH.- El ingeniero Javier Espinoza, iniciador de la Arreada Múzquiz, puso en alto recientemente el nombre del Pueblo Mágico al recibir, junto con los integrantes del comité organizador, tres distintivos que reconocen al evento como uno de los más destacados en el Pueblo Mágico.

Detalló que fue este año cuando la Arreada recibió tres reconocimientos a nivel nacional y mundial, logro que ha sido posible gracias al comité organizador, que forma un equipo muy bien establecido y consolidado.

Señaló que el evento se hace por amor a la ganadería y no como un negocio, pues todo lo que se recauda se destina a donativos, entre los que destacan más de veinte minisplits y dispensadores para escuelas, sillas de ruedas para el municipio y motosierras para Protección Civil.

Explicó que en esta última edición el gasto fue más alto al manejar alrededor de setecientas cabezas de ganado, lo que generó un fuerte desembolso en transporte y alimento, gastos que son cubiertos de propia bolsa por los organizadores.

Recordó que la idea nació de él con la intención de demostrar quiénes son realmente los vaqueros de Múzquiz, reconocidos aquí en el norte de México y en Texas, y de mostrar a las nuevas generaciones que desconocen esta tradición lo que implica ser vaquero.

Finalmente destacó que se trata de dejar un gran legado en vida a las nuevas generaciones, haciendo las cosas bien y con el corazón, honrando a los vaqueros que hicieron posible esta tradición.