Motoclub Espartanos destaca la seguridad en carreteras de Coahuila

SABINAS, Coah. - El presidente del Motoclub Espartanos, Carlos Valdéz Martínez, reconoció las condiciones de seguridad que existen en el estado de Coahuila, al señalar que los motociclistas e integrantes de motoclubes pueden desplazarse por las diferentes carreteras de la entidad sin enfrentar riesgos de inseguridad.

Mencionó que integrantes del club han realizado viajes a Chihuahua, Durango, además de recorrer distintos puntos de Coahuila, sin haber enfrentado problemas de inseguridad durante sus trayectos.

"Observamos muchos retenes, lo cual nos da tranquilidad para poder desplazarnos de un lugar a otro", señaló el presidente del Motoclub Espartanos al referirse a los recorridos que han realizado por diferentes carreteras.

Valdéz Martínez destacó que esta percepción de seguridad representa tranquilidad para quienes forman parte de clubes de motociclistas y realizan recorridos por carretera, al contar con condiciones que les permiten trasladarse entre distintos destinos.

Sobre este tema, la subsecretaria de Turismo en la Carbonífera, Diana Guadalupe Haro Martínez, también destacó la seguridad que se brinda en la entidad, la cual atribuyó al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Haro Martínez consideró importante escuchar las experiencias de los integrantes del Motoclub Espartanos, quienes han compartido sus recorridos y la seguridad que han encontrado en las carreteras de Coahuila, sin haber vivido malas experiencias durante sus viajes.