Frontera se ilumina con el encendido de luces patrias

Frontera, Coahuila; a 31 de agosto de 2026.- Con mucha alegría y orgullo, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el encendido de las luces patrias en la Plaza Principal, dando la bienvenida a septiembre, el mes en que México se viste de verde, blanco y rojo. Acompañada por familias fronterenses, autoridades municipales y representantes de la cultura, la edil celebró una noche llena de emoción, música y tradición.

Sari Pérez Cantú destacó que septiembre es una fecha muy especial para todos los mexicanos, porque recuerda nuestras raíces, nuestra historia y todo aquello que nos une como nación. Al conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia Nacional, señaló que en Frontera se quiere celebrar con alegría, pero también con profundo orgullo por ser mexicanos y por compartir una identidad que pasa de generación en generación.

Con el encendido, la Plaza Principal se iluminó con los colores de nuestra bandera, creando un ambiente festivo que disfrutaron las familias. La alcaldesa resaltó que ver estos espacios llenos de vida y de familias reunidas es motivo de orgullo, pues son momentos que fortalecen la convivencia y mantienen vivas nuestras tradiciones.

La edil reconoció especialmente a quienes hicieron posible esta celebración, entre ellos las áreas de Arte y Cultura, Educación, Logística y Eventos Especiales y Alumbrado Público, así como las cuadrillas municipales que trabajaron para que Frontera luciera sus mejores colores. También agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las actividades que fortalecen la cultura y la identidad.

La noche continuó con las presentaciones de David López, Niña Zuly y el Ballet Folklórico de la profesora María del Carmen Bustos, llenando la plaza de música, baile y emoción. Sari Pérez Cantú invitó a todas las familias a disfrutar este Mes Patrio y a celebrar juntos el orgullo de ser mexicanos. "¡Que viva Frontera, que viva Coahuila y que viva México!"