Reconocen a trabajadores del Tec Monclova en su 30 aniversario

Con el reconocimiento a trabajadores que han dedicado entre 10 y 30 años de servicio, el Tec Monclova inició oficialmente las actividades por el 30 aniversario de la institución.

Durante la ceremonia, el director Juan Darío Hernández Guerrero entregó reconocimientos al personal que, a lo largo de los años, ha contribuido al crecimiento y fortalecimiento del plantel.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez acompañó a Darío Chaplin, director del Tec Monclova, durante el arranque de los festejos, donde destacó la importancia de continuar fortaleciendo la educación y la preparación técnica de los estudiantes.

En su mensaje, reconoció el apoyo del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, y del subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón, para impulsar el sector educativo como parte del desarrollo económico.

Señaló que la formación de las y los estudiantes permite desarrollar sus habilidades y capacidades técnicas para que puedan aprovechar las oportunidades laborales que se han generado y las que seguirán llegando.

Como parte del aniversario, trabajadores recibieron reconocimientos de acuerdo con sus años de servicio. Por 10 años fueron distinguidos 14 trabajadores; por 15 años, Irasema Luz Flores Flores; por 20 años, nueve empleados; y por 25 años, Claudia Vázquez Salinas.

Por 30 años de servicio recibieron reconocimiento Javier Julián Guardiola Núñez, Fidencio Alberto Mendoza Villa y Juanita Guadalupe Ramos García, quienes han sido parte de la historia del Tec Monclova desde sus primeros años.

La institución destacó la dedicación, compromiso y aportación del personal reconocido, cuya trayectoria forma parte de los 30 años de historia del Tec Monclova.