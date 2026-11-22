SALTILLO, Coah. - La agencia calificadora internacional Fitch Ratings ratificó al municipio de Saltillo la calificación AAA(mex), la más alta en la escala nacional, y la nota internacional BBB-, ambas con perspectiva estable, tras evaluar la solidez de sus finanzas públicas, su liquidez y la ausencia de deuda financiera directa.

De acuerdo con el informe emitido por la firma el pasado 19 de noviembre, el perfil financiero de la capital coahuilense está respaldado por una recaudación favorable de impuestos locales, márgenes operativos saludables y la carencia de pasivos bancarios de corto y largo plazo.

¿Qué declaró Javier Díaz González sobre la calificación?

El alcalde Javier Díaz González subrayó que esta evaluación es resultado de la disciplina financiera y el fortalecimiento de los ingresos propios de su administración.

"En Saltillo seguimos trabajando con responsabilidad, orden y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Estas calificaciones reflejan que contamos con finanzas sanas, lo que nos permite seguir impulsando obras, programas y servicios que mejoran la calidad de vida de las familias saltillenses", declaró el edil.

Detalles sobre la calificación de Fitch Ratings

Por su parte, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, detalló que durante 2025 los ingresos operativos registraron un incremento del 11 por ciento, frente a un aumento del 6 por ciento en el gasto operativo. Además, el reporte destacó una disponibilidad de efectivo sin restricciones de hasta 301 millones de pesos al cierre de 2025 y una relación de activos a pasivos de corto plazo superior a seis veces.

La evaluadora también consideró la sostenibilidad a largo plazo del sistema municipal de pensiones, sustentada en el estudio actuarial de marzo de 2026, así como el dinamismo industrial de la ciudad. Esta ratificación se suma a la otorgada previamente por Standard & Poor´s, que confirmó la calificación mxAA+ con perspectiva estable para el municipio.