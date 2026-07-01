Sari Pérez Cantú reconoce a escritores en la Feria del Libro de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú entregó reconocimientos a escritoras, escritores, artistas y promotores culturales que participaron en la Feria del Libro "Entre Letras y Poesía", iniciativa orientada a fomentar la lectura, el arte y el conocimiento entre estudiantes y familias del municipio.

Durante la ceremonia, realizada en la Sala de Cabildo, la Presidenta Municipal agradeció la participación de quienes hicieron posible el encuentro cultural y reconoció la labor del director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino, y del profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, por la coordinación del evento.

"Queremos que cada vez más niñas, niños y jóvenes descubran en los libros una oportunidad para aprender, imaginar y crecer. Gracias a quienes compartieron su talento con las familias de Frontera. Seguiremos impulsando actividades que acerquen la cultura a nuestras escuelas y colonias", expresó la Alcaldesa.

En la feria participaron las escritoras Paty Castaldi y Wendy Campos, así como Marcela Isabel, quien ofreció una charla literaria.

Asimismo, la profesora Julia Terrazas realizó actividades de cuentacuentos en escuelas primarias; las profesoras Margarita Buentello y Elena Alonso encabezaron jornadas de lectura en voz alta en la Secundaria Federal No. 2 "Ignacio Zaragoza"; la profesora Angelina Rico Rodríguez compartió su poesía, y el cronista Néstor Jiménez ofreció recorridos históricos a estudiantes de primaria.

El Gobierno Municipal señaló que, con este reconocimiento, reafirma su compromiso de promover actividades que impulsen la lectura, el arte y la cultura. Agregó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la administración de Sari Pérez continuará acercando espacios que fortalezcan la identidad de Frontera y amplíen las oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes.