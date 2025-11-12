Ayuntamiento de Frontera apoya a productores ganaderos con suplemento alimenticio

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, continúa fortaleciendo el campo local con acciones concretas de apoyo a los productores. Gracias a la gestión municipal y al apoyo del Gobierno del Estado, se distribuyeron más de 5.6 toneladas de suplemento pecuario en beneficio de productores ganaderos.

Este apoyo benefició de manera directa a seis productores e indirectamente a más de diez familias rurales, pertenecientes a los ejidos Pozuelos de Arriba, Frontera, Fresnillo y La Cruz, fortaleciendo la productividad y la nutrición del hato ganadero local.

La primera etapa de entrega se realizó el pasado 2 de octubre en el Ejido La Cruz, durante el evento del programa de semilla de avena, donde se distribuyó una tonelada de alimento y suplemento. Posteriormente, se completó la segunda fase con la entrega de 4.6 toneladas adicionales, gestionadas directamente por el municipio ante las autoridades estatales y el proveedor con sede en Nueva Rosita.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que estos apoyos son resultado del trabajo coordinado entre el Estado y el Municipio, enfocado en brindar soluciones reales al campo fronterense. "Seguiremos tocando puertas y gestionando programas que fortalezcan el campo y garanticen mejores condiciones para nuestras familias productoras", afirmó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sari Pérez Cantú reafirma su compromiso con el campo y sus productores, impulsando la productividad, la sustentabilidad, el desarrollo rural y la economía de Frontera con orden, rumbo y resultados.