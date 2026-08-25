Sari Pérez Cantú entrega uniformes a policías en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de uniformes y calzado táctico para 103 elementos de Seguridad Pública Municipal, reafirmando que el fortalecimiento de la seguridad ha sido, desde el inicio de su administración, una piedra angular para brindar tranquilidad a las familias. "Cuidar a quienes cuidan de Frontera es una responsabilidad y un compromiso que asumimos con gusto", afirmó.

Acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez; el director operativo, Eli Hernández Flores; y su cuerpo edilicio, Pérez Cantú destacó que dotar de mejores herramientas a la corporación es respaldar a quienes diariamente salen a servir. "Contar con el equipo adecuado también es una forma de reconocer su trabajo y brindarles mejores condiciones", señaló.

La alcaldesa reconoció la labor de los 103 oficiales: 83 policías operativos, siete de Policía Violeta, cinco de Policía Escolar y ocho administrativos — 30 mujeres y 73 hombres. "Cada vez que ustedes se ponen este uniforme llevan consigo la responsabilidad de servir y proteger a nuestra gente", expresó. Destacó además la coordinación con el Gobierno de Coahuila y los lineamientos del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la estrategia de seguridad en todo el estado.

Pérez Cantú llamó a los elementos a mantener la cercanía, el profesionalismo y la disciplina. "La confianza de las familias se gana todos los días y ustedes son una parte fundamental para construirla", señaló, reiterando que continuará impulsando acciones para contar con una corporación preparada y brindar mayor tranquilidad a las familias de Frontera.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de fortalecer su corporación policial con orden y rumbo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para seguir construyendo la seguridad que las familias merecen.