Sari Pérez Cantú impulsa cursos gratuitos en Frontera con ICATEC

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación para la ciudadanía, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Frontera y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), en un acto realizado en la Sala de Cabildo.

Acompañada por Marco Cantú, director estatal del ICATEC; José Cerda, delegado regional del programa Mejora; integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, la Presidenta Municipal destacó que este acuerdo permitirá ofrecer cursos completamente gratuitos a las y los fronterenses.

El convenio contempla una inversión a partes iguales entre el Gobierno del Estado y el Municipio, lo que permitirá ofrecer capacitación gratuita y accesible para fortalecer las habilidades laborales de las y los fronterenses y abrir nuevas oportunidades de ingreso para sus familias.

Sari Pérez Cantú subrayó que la capacitación es una herramienta clave para el crecimiento personal y económico, ya que brinda conocimientos prácticos que permiten a las personas acceder a nuevas oportunidades y mejorar sus condiciones de vida.

Los cursos iniciarán el próximo lunes 23 de febrero y las inscripciones ya se encuentran abiertas en las oficinas de ICATEC y en la Dirección de Desarrollo Social del municipio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aprovechar estos programas que fortalecen el talento local y contribuyen al desarrollo de Frontera con orden y rumbo.