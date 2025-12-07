IMSS se deslinda de vehículo en accidente en Mina

El Instituto Mexicano del Seguro Social se deslindó del vehículo que participó en el fatal accidente ocurrido este sábado en la carretera federal 53, a la altura del municipio de Mina, luego de que se mencionara que la unidad transportaba insumos destinados a tratamientos de hemodiálisis para el instituto.

A través de un comunicado, el IMSS aclaró que, tras realizar una verificación interna, el vehículo siniestrado no pertenece al parque vehicular oficial ni está vinculado con alguna de las empresas contratadas para el transporte y distribución de medicamentos o materiales médicos.

"Tras la verificación realizada, se confirma que el camión involucrado en el percance no forma parte del parque vehicular institucional ni corresponde a ninguna de las empresas contratadas por el Instituto para el servicio de transporte y distribución de medicamentos, insumos o materiales médicos", indicó la dependencia.

El instituto también afirmó que colaborará con las autoridades tanto estatales y federales encargadas de la investigación sobre el choque frontal que dejó cinco personas sin vida y una menor gravemente herida.

"El IMSS colaborará con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y proporcionará la información que sea requerida durante las investigaciones", añadió.

Respecto al estado de salud de Camila, la joven de 17 años, trascendió que su condición es delicada, en donde permanece bajo valoración en el área de urgencias de la clínica 7, donde ingresó policontundida tras el impacto.

Se indicó que Camila requiere de valoración por neurología debido a un fuerte golpe en la cabeza, por lo que se realizarán estudios especializados para determinar la gravedad de la lesión, por lo que se analiza la posibilidad de trasladarla a un hospital de especialidad en Monterrey.