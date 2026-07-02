Frontera inicia jornada de reforestación: 500 árboles en Palma 1, Palma 2 y Ampliación Roma

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera pondrá en marcha una jornada de reforestación con la plantación de 500 árboles en las colonias Palma 1, Palma 2 y Ampliación Roma, como parte de la campaña Verde Verde Coahuila, realizada en coordinación con el Gobierno del Estado.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú informó que las actividades iniciarán este sábado con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, ampliar las áreas verdes del municipio y generar espacios más saludables para la población.

La Presidenta Municipal señaló que la plantación de árboles representa una acción para mejorar la calidad de vida al generar sombra, favorecer un aire más limpio y recuperar espacios públicos para la convivencia familiar. "El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Cuando gobierno y ciudadanía trabajamos juntos, logramos construir una ciudad más limpia, más verde y con mejores espacios para nuestras niñas, niños y jóvenes", expresó.

El director de Ecología, Alejandro Sánchez Cárdenas, informó que la reforestación será posible gracias a la donación de 500 árboles, los cuales se plantarán durante las próximas semanas en las colonias Palma 1, Palma 2 y Ampliación Roma. Agregó que las jornadas buscan ampliar las áreas verdes del municipio y fortalecer la participación ciudadana en su conservación.

La Alcaldesa reiteró que su administración continuará impulsando, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acciones para conservar el entorno, recuperar espacios públicos y fortalecer el desarrollo urbano del municipio. Sari Pérez Cantú convocó a las y los habitantes a participar en el cuidado de los árboles mediante acciones como el riego y la protección de las especies plantadas, al señalar que su permanencia dependerá del compromiso de la comunidad.